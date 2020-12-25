У ЗСУ за добу вивлено 126 нових випадків коронавірусу, померло вже 37 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 126 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, також зафіксовано 37 летальний випадок. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає УНН.
"Станом на 10.00 25 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 2436 осіб. Всього за час пандемії одужало — 11074 особи", йдеться в повідомленні.
Так, за минулу добу зареєстровано 126 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 113 осіб.
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На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 385 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 38 осіб.
Як зазначили в Командуванні Медичних сил, нажаль у ЗСУ зафіксовано 37 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець перебував на лікуванні у Центральній міській лікарні м. Суми з 02.12.2020 року. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.
Нагадаємо, в Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 млн 12 тис., добовий приріст — понад 11 тис.