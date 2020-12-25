В ВСУ за сутки вывлено 126 новых случаев коронавируса, умерло уже 37 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 126 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, также зафиксирован 37 летальный случай. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает УНН.
"По состоянию на 10.00 25 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2436 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 11074 человека", говорится в сообщении.
Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 126 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 113 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 1038 новых случаев COVID-19, умерло 14 человек
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 385 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 38 человек.
Как отметили в командовании Медицинских сил, к сожалению в ВСУ зафиксирован 37 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на лечении в Центральной городской больнице г. Сумы с 02.12.2020 года. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.
Напомним, в Украине количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утро превысило 1 млн 12 тыс., суточный прирост - более 11 тыс.