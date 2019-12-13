У згорілому коледжі в Одесі продовжують роботи з розчищення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У коледжі в Одесі, де сталася смертельна пожежа, продовжуються аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Так, на місці події раніше демонтували аварійну стіну та обрушили небезпечні конструкції, проводяться роботи з розчищення (сектор D).
"Всього з початку розбирання завалу вивезено близько 2 тис. 748 куб. м будівельних конструкцій", - повідомили у відомстві.
"Постраждало 30 осіб (в лікарнях залишається 9 осіб)", - додали у ДСНС.
Відновлено газопостачання у житловому будинку по вулиці Троїцькій, 23. Мешканці тимчасово відселених квартир повернулись до власних помешкань.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 16 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла. 11 грудня під завалами виявили тіла ще чотирьох людей.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У поліції є три версії причин інциденту. У справі вже є перші підозрювані, одну з них відправили під домашній арешт.