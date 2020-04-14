У ЦГЗ повідомили детальну статистику щодо смертності через COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Україні серед усіх 98 померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають чоловіки, а частка осіб від 50-ти років складає 86%. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.
"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%)", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на амбулаторному лікуванні перебуває 1 907 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 - летальні.
Як повідомлялося в УНН, за минулу добу в Україні підтверджено 270 осіб, які захворіли на COVID-19, серед них 64 медичних працівники, також госпіталізовано троє дітей.