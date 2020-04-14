В ЦОЗ сообщили подробную статистику смертности из-за COVID-19 в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине среди всех 98 умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают мужчины, а доля лиц от 50 лет составляет 86%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на амбулаторном лечении находится 1907 пациентов. Всего госпитализировано 1248 человек, из них 52 ребенка.
Напомним, в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 98 - летальные.
Как сообщалось в УНН, за прошедшие сутки в Украине подтверждено 270 человек, заболевших на COVID-19, среди них 64 медицинских работника, также госпитализированы трое детей.