У тренди Twitter вийшов хештег #PrayforLondon
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У тренди англомовного Twitter вийшли хештеги #PrayforLondon ("Молимося за Лондон") і #Wearenotafraid ("Ми не боїмося"), передає УНН із посиланням на ВВС.
"В тренди англомовного Twitter вийшли хештеги #PrayforLondon ("Молимося за Лондон" - за аналогією з хештегом, що використовувалися після терактів в Парижі) і #Wearenotafraid ("Ми не боїмося")", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за останніми даними поліції, внаслідок атак в центрі Лондону біля будівлі парламенту та на Вестмінстерському мості збільшилась до чотирьох осіб, а також повідомляється про щонайменше двадцятьох поранених.
Нагадаємо, серед поранених в центрі Лондона на Вестмінстерському мосту внаслідок наїзду авто були двоє школярів з Франції, які приїхали вихідними в Лондон.
Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.