У Стамбулі розкрили подробиці вбивства журналіста Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі був задушений відразу після входу в будівлю генерального консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це заявила Генеральна прокуратура Стамбула, передає УНН з посиланням на Анадолу.
“Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі став жертвою спланованого вбивства. Його задушили відразу після входу в будівлю генерального консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Згідно із заявою, після вбивства тіло журналіста було розчленоване і знищено”, — повідомив ресурс з посиланням на заяву Генпрокуратури Стамбула.
У відомстві також уточнили, що поки переговори з Ер-Ріяд не принесли результатів. Зараз Туреччина знову звернулася до Саудівської Аравії з вимогою видачі осіб, заарештованих за причетність до вбивства Хашкаджі.
При цьому в Генпрокуратурі зазначили, що влада Саудівської Аравії не повідомляла про наявність у вбивць журналіста спільників в Туреччині.
Агентство також повідомило, що делегацію на чолі з генпрокурором Стамбула запросили в Саудівську Аравію в рамках розслідування вбивства Хашкаджі.
Нагадаємо, влада в Ер-Ріяді відхилили вимогу Анкари вислати затриманих за підозрою в причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Йдеться про підданих Саудівської Аравії, заявив в суботу, 27 жовтня, глава МЗС країни Адель аль-Джубейр.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Саудівську Аравію повідомити, де тіло опозиційного журналіста Джамала Хашкаджі, якого вбили в саудівському консульстві в Стамбулі.
На початку жовтня журналіст Джамаль Хашкаджі увійшов в генеральне консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи для одруження, а вже через три тижні його розчленоване тіло, як повідомили в Туреччині, було знайдено в колодязі на території дипломатичної установи.