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У Стамбулі розкрили подробиці вбивства журналіста Хашкаджі

У Стамбулі розкрили подробиці вбивства журналіста Хашкаджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі був задушений відразу після входу в будівлю генерального консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це заявила Генеральна прокуратура Стамбула, передає УНН з посиланням на Анадолу.

“Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі став жертвою спланованого вбивства. Його задушили відразу після входу в будівлю генерального консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Згідно із заявою, після вбивства тіло журналіста було розчленоване і знищено”, — повідомив ресурс з посиланням на заяву Генпрокуратури Стамбула.

У відомстві також уточнили, що поки переговори з Ер-Ріяд не принесли результатів. Зараз Туреччина знову звернулася до Саудівської Аравії з вимогою видачі осіб, заарештованих за причетність до вбивства Хашкаджі.

При цьому в Генпрокуратурі зазначили, що влада Саудівської Аравії не повідомляла про наявність у вбивць журналіста спільників в Туреччині.

Агентство також повідомило, що делегацію на чолі з генпрокурором Стамбула запросили в Саудівську Аравію в рамках розслідування вбивства Хашкаджі.

Нагадаємо, влада в Ер-Ріяді відхилили вимогу Анкари вислати затриманих за підозрою в причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Йдеться про підданих Саудівської Аравії, заявив в суботу, 27 жовтня, глава МЗС країни Адель аль-Джубейр.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Саудівську Аравію повідомити, де тіло опозиційного журналіста Джамала Хашкаджі, якого вбили в саудівському консульстві в Стамбулі.

На початку жовтня журналіст Джамаль Хашкаджі увійшов в генеральне консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи для одруження, а вже через три тижні його розчленоване тіло, як повідомили в Туреччині, було знайдено в колодязі на території дипломатичної установи.

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