В Стамбуле раскрыли подробности убийства журналиста Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи был задушен сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом заявила Генеральная прокуратура Стамбула, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
“Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно заявлению, после убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено”, — сообщил ресурс со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Стамбула.
В ведомстве также уточнили, что пока переговоры с Эр-Риядом не принесли результатов. В настоящее время Турция вновь обратилась к Саудовской Аравии с требованием выдачи лиц, арестованных за причастность к убийству Хашкаджи.
При этом в Генпрокуратуре отметили, что власти Саудовской Аравии не сообщали о наличии у убийц журналиста сообщников в Турции.
Агентство также сообщило, что делегацию во главе с генпрокурором Стамбула пригласили в Саудовскую Аравию в рамках расследования убийства Хашкаджи.
Напомним, власти в Эр-Рияде отклонили требование Анкары выслать задержанных по подозрению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Речь идет о подданных Саудовской Аравии, заявил в субботу, 27 октября, глава МИД страны Адель аль-Джубейр.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Саудовскую Аравию сообщить, где тело оппозиционного журналиста Джамала Хашкаджи, которого убили в саудовском консульстве в Стамбуле.
В начале октября журналист Джамаль Хашкаджи вошел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для бракосочетания, а уже через три недели его расчлененное тело, как сообщили в Турции, было найдено в колодце на территории дипломатического учреждения.