Эрдоган призвал Саудовскую Аравию сообщить, где тело убитого журналиста

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Саудовскую Аравию сообщить, где тело саудовского оппозиционного журналиста Джамала Хашкаджи, которого убили в саудовском консульстве в Стамбуле. По его словам, Эр-Рияд также должно назвать личность "местного помощника", который, как считают, забрал тело журналиста от саудовских агентов, которые убили его", - пишет издание.

Эрдоган также сообщил, что и другую информацию и показания об убийстве Хашкаджи. По его словам, прокурор с Саудовской Аравии должен встретиться с прокурором Стамбула в этом деле 28 октября. Сейчас тело журналиста до сих пор не нашли.

По данным издания, вчера, 25 октября, из Саудовской Аравии в США прибыл старший сын журналиста, Салах бин Джамал Хашкаджи. До сих пор он, будучи гражданином Саудовской Аравии и США, несколько месяцев не мог выехать из-за ограничений, наложенных на его паспорт.

Ранее в тот же день, 25 октября, саудовский прокурор признал, что убийство Джамала Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было заранее спланировано. Таким образом он опроверг предыдущие заявления высших должностных лиц Саудовской Аравии, что это произошло случайно.

Представители саудовских властей изменили заявление после того, как, по данным СМИ, директор американского ЦРУ Джин Гаспел прослушала аудиозапись убийства во время поездки в Турцию. 25 октября Гаспел должна была проинформировать о деле президента США Дональда Трампа.

За несколько дней до этого президент Турции Эрдоган уже заявлял, что убийство Хашкаджи было спланировано заранее. В убийстве, по словам Эрдогана, участвовали две группы саудовцев, которые готовили преступление.

Соединенные Штаты рассматривают введение санкций в рамках "закона Магнитского" по Саудовской Аравии в связи с убийством. Расследование гибели журналиста требуют и страны ЕС.

Напомним, вчера, 25 октября, директор ЦРУ Джина Хеспел ознакомила президента США Дональда Трампа с ходом расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила в телефонном разговоре королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауда, что объяснения Саудовской Аравией обстоятельств убийства журналиста Джамаля Хашкаджи не заслуживают доверия.