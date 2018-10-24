Мей: пояснення Ер-Ріяда щодо обставин вбивства Хашкаджі не заслуговує на довіру

“Прем’єр-міністр сказала, що нинішнє пояснення не заслуговує на довіру, тому зберігається гостра необхідність у встановленні того, що саме сталося. Вона настійно закликала Саудівську Аравію співпрацювати з турецьким слідством і забезпечити прозорість щодо його результатів. Важливо, щоб були встановлені всі факти. Прем’єр-міністр також підтвердила, що всі особи, що несуть відповідальність за вбивство Хашкаджі, повинні бути притягнуті до відповідальності”, — навів прес-секретар слова Мей.

“Вона сказала, що міністр внутрішніх справ вживає заходів щодо всіх підозрюваних у вбивстві Хашкаджі, щоб запобігти їх в’їзду до Великої Британії. Якщо у цих осіб є візи, то вони будуть анульовані”, — додали в прес-службі прем’єра.

Як повідомляв УНН, Макрон зажадав від Саудівської Аравії розкрити деталі справи Хашкаджі.