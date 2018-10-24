Макрон зажадав від Саудівської Аравії розкрити деталі справи Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон зажадав у телефонній розмові з королем Саудівської Аравії Сальманом бен Абдель Азіз Аль Саудом розкрити деталі розслідування загибелі журналіста Джамаля Хашкаджі в саудівському консульстві в Стамбулі. Про це повідомляє в середу Agence France-Presse, інформує УНН.
“Французький президент висловив своє обурення у зв’язку із загибеллю Хашкаджі і зажадав від короля (Саудівської Аравії) пролити світло на обставини справи”, — йдеться в поширеному Єлисейським палацом комюніке, текст якого наводить агентство. Емманюель Макрон також пообіцяв приєднатися до міжнародних санкцій, які можуть бути введені відносно винних у смерті журналіста.
Раніше офіційний представник французького уряду Бенжамен Гріво заявив, що Франція може ввести санкції проти Саудівської Аравії в разі встановлення відповідальності королівства в справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі.
Як повідомляв УНН, директор ЦРУ намагається отримати аудіозапис вбивства Хашкаджі.