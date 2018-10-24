Макрон потребовал от Саудовской Аравии раскрыть детали дела Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом раскрыть детали расследования гибели журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле. Об этом сообщает в среду Agence France-Presse, передает УНН.
“Французский президент выразил свое негодование в связи с гибелью Хашкаджи и потребовал от короля (Саудовской Аравии) пролить свет на обстоятельства дела”, — говорится в распространенном Елисейским дворцом коммюнике, текст которого приводит агентство. Эмманюэль Макрон также пообещал присоединиться к международным санкциям, которые могут быть введены в отношении виновных в смерти журналиста.
Ранее официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво заявил, что Франция может ввести санкции против Саудовской Аравии в случае установления ответственности королевства в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Как сообщал УНН, директор ЦРУ пытается получить аудиозапись убийства Хашкаджи.