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7 марта, 19:45 • 155842 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Макрон потребовал от Саудовской Аравии раскрыть детали дела Хашкаджи

Макрон потребовал от Саудовской Аравии раскрыть детали дела Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 7282 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом раскрыть детали расследования гибели журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле. Об этом сообщает в среду Agence France-Presse, передает УНН.

“Французский президент выразил свое негодование в связи с гибелью Хашкаджи и потребовал от короля (Саудовской Аравии) пролить свет на обстоятельства дела”, — говорится в распространенном Елисейским дворцом коммюнике, текст которого приводит агентство. Эмманюэль Макрон также пообещал присоединиться к международным санкциям, которые могут быть введены в отношении виновных в смерти журналиста.

Ранее официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво заявил, что Франция может ввести санкции против Саудовской Аравии в случае установления ответственности королевства в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как сообщал УНН, директор ЦРУ пытается получить аудиозапись убийства Хашкаджи.

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