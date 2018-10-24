Мэй: объяснение Эр-Рияда касательно обстоятельств убийства Хашкаджи не заслуживает доверия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Объяснение Саудовской Аравией обстоятельств убийства журналиста Джамаля Хашкаджи не заслуживает доверия. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила в телефонном разговоре королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду, информировала в среду пресс-служба главы британского правительства, передает УНН.
“Премьер-министр сказала, что нынешнее объяснение не заслуживает доверия, поэтому сохраняется острая необходимость в установлении того, что именно произошло. Она настоятельно призвала Саудовскую Аравию сотрудничать с турецким следствием и обеспечить прозрачность относительно его результатов. Важно, чтобы были установлены все факты. Премьер-министр также подтвердила, что все лица, несущие ответственность за убийство Хашкаджи, должны быть привлечены к ответственности”, — привел пресс-секретарь слова Мэй.
“Она сказала, что министр внутренних дел принимает меры в отношении всех подозреваемых в убийстве Хашкаджи, чтобы предотвратить их въезд в Великобританию. Если у этих лиц есть визы, то они будут аннулированы”, — добавили в пресс-службе премьера.
Как сообщал УНН, Макрон потребовал от Саудовской Аравии раскрыть детали дела Хашкаджи.