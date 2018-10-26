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Ердоган закликав Саудівську Аравію повідомити, де тіло вбитого журналіста

Ердоган закликав Саудівську Аравію повідомити, де тіло вбитого журналіста

Київ • УНН

 • 6944 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав Саудівську Аравію повідомити, де тіло опозиційного журналіста Джамала Хашкаджі, якого вбили в саудівському консульстві у Стамбулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

“Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав Саудівську Аравію повідомити, де зараз тіло саудівського опозиційного журналіста Джамала Хашкаджі, якого вбили в саудівському консульстві у Стамбулі. За його словами, Ер-Ріяд також має повідомити особу „місцевого помічника“, який, як вважають, забрав тіло журналіста від саудівських агентів, які вбили його”, — пише видання.

Ердоган також повідомив, що має й іншу інформацію і свідчення про вбивство Хашкаджі. За його словами, прокурор із Саудівської Аравії має зустрітися з прокурором Стамбула в цій справі 28 жовтня. Наразі тіло журналіста досі не знайшли.

За даними видання, вчора, 25 жовтня, із Саудівської Аравії до США прибув старший син журналіста, Салах бін Джамал Хашкаджі. Досі він, будучи громадянином Саудівської Аравії і США, кілька місяців не міг виїхати через обмеження, накладені на його паспорт.

Раніше того ж дня, 25 жовтня, саудівський прокурор визнав, що вбивство Джамала Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі було заздалегідь сплановане. Таким чином він спростував попередні заяви найвищих посадовців Саудівської Аравії, що це сталося випадково.

Представники саудівської влади змінили заяву після того, як, за даними ЗМІ, директор американського ЦРУ Джин Гаспел прослухала аудіозапис убивства під час поїздки до Туреччини. 25 жовтня Гаспел мала поінформувати про справу президента США Дональда Трампа.

За кілька днів до цього президент Туреччини Ердоган уже заявляв, що вбивство Хашкаджі було сплановане заздалегідь. У вбивстві, за словами Ердогана, брали участь дві групи саудівців, які готували злочин.

Сполучені Штати розглядають запровадження санкцій у межах “закону Магнітського” щодо Саудівської Аравії в зв’язку з убивством. Розслідування загибелі журналіста вимагають і країни ЄС.

Нагадаємо, вчора, 25 жовтня, директор ЦРУ Джина Хеспел ознайомила президента США Дональда Трампа з ходом розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила в телефонній розмові королю Саудівської Аравії Салману бен Абдель Азізу Аль Сауда, що пояснення Саудівською Аравією обставин вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі не заслуговує на довіру.

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