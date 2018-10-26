Директор ЦРУ ознайомила Трампа з ходом розслідування вбивства Хашкаджі

“Директор ЦРУ Джина Хеспел провела для президента брифінг цього ранку після повернення з Туреччини. Вона розповіла президенту, що вдалося з’ясувати і які розмови у неї були з цього приводу”, — поінформувала Сандерс. Ніяких деталей розмови Трампа з Хеспел прес-служба Білого дому наводити не стала.

Трамп неодноразово заявляв, що не буде вживати заходів щодо влади Саудівської Аравії до тих пір, поки не отримає необхідну інформацію про вбивство Хашкаджі від співробітників американських спецслужб, які вирушили з цією метою до Туреччини.

Хеспел прибула до Туреччини у вівторок для контактів з турецьким слідством у справі Хашкаджі. Як повідомила раніше газета Sabah, в МІТ (Національна розвідорганізація Туреччини) для директора ЦРУ був організований спеціальний брифінг, в ході якого їй були продемонстровані докази, зібрані турецькими криміналістами на території саудівських диппредставництв в Стамбулі, а також деякі відео- і аудіозаписи, що є у слідства.

Як повідомляв УНН, син журналіста Хашкаджі відправився у США.