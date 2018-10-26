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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108453 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116425 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154878 просмотра

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7 марта, 17:42 • 148084 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138247 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129055 просмотра

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7 марта, 08:52 • 173895 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118145 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141699 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145433 просмотра

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Директор ЦРУ ознакомила Трампа с ходом расследования убийства Хашкаджи

Директор ЦРУ ознакомила Трампа с ходом расследования убийства Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 8760 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Директор ЦРУ Джина Хеспел в четверг ознакомила президента США Дональда Трампа с ходом расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует УНН.

“Директор ЦРУ Джина Хэспел провела для президента брифинг этим утром после возвращения из Турции. Она рассказала президенту, что удалось выяснить и какие разговоры у нее были по этому поводу”, — проинформировала Сандерс. Никаких деталей разговора Трампа с Хэспел пресс-служба Белого дома приводить не стала.

Трамп неоднократно заявлял, что не будет принимать меры в отношении властей Саудовской Аравии до тех пор, пока не получит необходимую информацию об убийстве Хашкаджи от сотрудников американских спецслужб, которые отправились с этой целью в Турцию.

Хэспел прибыла в Турцию во вторник для контактов с турецким следствием по делу Хашкаджи. Как сообщила ранее газета Sabah, в МИТ (Национальная разведорганизация Турции) для директора ЦРУ был организован специальный брифинг, в ходе которого ей были продемонстрированы улики, собранные турецкими криминалистами на территории саудовских диппредставительств в Стамбуле, а также некоторые видео- и аудиозаписи, имеющиеся у следствия.

Как сообщал УНН, сын журналиста Хашкаджи отправился в США.

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