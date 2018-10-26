Директор ЦРУ ознакомила Трампа с ходом расследования убийства Хашкаджи

“Директор ЦРУ Джина Хэспел провела для президента брифинг этим утром после возвращения из Турции. Она рассказала президенту, что удалось выяснить и какие разговоры у нее были по этому поводу”, — проинформировала Сандерс. Никаких деталей разговора Трампа с Хэспел пресс-служба Белого дома приводить не стала.

Трамп неоднократно заявлял, что не будет принимать меры в отношении властей Саудовской Аравии до тех пор, пока не получит необходимую информацию об убийстве Хашкаджи от сотрудников американских спецслужб, которые отправились с этой целью в Турцию.

Хэспел прибыла в Турцию во вторник для контактов с турецким следствием по делу Хашкаджи. Как сообщила ранее газета Sabah, в МИТ (Национальная разведорганизация Турции) для директора ЦРУ был организован специальный брифинг, в ходе которого ей были продемонстрированы улики, собранные турецкими криминалистами на территории саудовских диппредставительств в Стамбуле, а также некоторые видео- и аудиозаписи, имеющиеся у следствия.

Как сообщал УНН, сын журналиста Хашкаджи отправился в США.