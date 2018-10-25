Син журналіста Хашкаджі відправився у США - ЗМІ

За словами Сари Лі Уітсон, виконавчого директора близькосхідного відділення HRW, син журналіста разом з членами своєї сім’ї покинув Ер-Ріяд в четвер і направляється в США. Це сталося після того, як з нього зняли заборону на виїзд з королівства, зазначила Уітсон.

Салах — старший син Хашкаджі. У нього подвійне громадянство: саудівське і американське. Раніше телеканал CNN повідомляв, що Салах покинув Саудівську Аравію, однак пункт його призначення відомий не був. Як вказував CNN, син Хашкаджі не міг покинути королівство після того, як кілька місяців тому влада наклала обмеження на його паспорт.

23 жовтня король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд і наслідний принц Мухаммед бен Сальман зустрілися з родичами загиблого журналіста, в числі яких був і Салах.

Як повідомляв УНН, Макрон зажадав від Саудівської Аравії розкрити деталі справи Хашкаджі.