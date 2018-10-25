Сын журналиста Хашкаджи отправился в США - СМИ

По словам Сары Ли Уитсон, исполнительного директора ближневосточного отделения HRW, сын журналиста вместе с членами своей семьи покинул Эр-Рияд в четверг и направляется в США. Это произошло после того, как с него сняли запрет на выезд из королевства, отметила Уитсон.

Салах — старший сын Хашкаджи. У него двойное гражданство: саудовское и американское. Ранее телеканал CNN сообщал, что Салах покинул Саудовскую Аравию, однако пункт его назначения известен не был. Как указывал CNN, сын Хашкаджи не мог покинуть королевство после того, как несколько месяцев назад власти наложили ограничение на его паспорт.

23 октября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман встретились с родственниками погибшего журналиста, в числе которых был и Салах.

Как сообщал УНН, Макрон потребовал от Саудовской Аравии раскрыть детали дела Хашкаджи.