Саудовская Аравия отказалась выслать подозреваемых в убийстве Хашогги
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Власти в Эр-Рияде отклонили требование Анкары выслать задержанных по подозрению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Речь идет о подданных Саудовской Аравии, заявил в субботу, 27 октября, глава МИД страны Адель аль-Джубейр в рамках конференции в Бахрейне, со ссылкой на DW сообщает УНН.
"Они арестованы в Саудовской Аравии, расследование проходит в Саудовской Аравии, и уголовно-правовое преследование в отношении них проходит в Саудовской Аравии", - подчеркнул он.
Одновременно глава МИД пообещал, что ответственные за убийство журналиста будут наказаны.
"Кроме того, мы создадим механизмы, которые гарантируют, что подобное не случится снова", - добавил аль-Джубейр.
Напомним, ранее Саудовская Аравия позволила Турции проводить следственные действия в консульстве в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста.
Как сообщал УНН, саудовский журналист Джамаль Хашогги известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, а не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд.
2 октября стало известно, что Хашогги отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.