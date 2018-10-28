Саудівська Аравія відмовилася вислати підозрюваних у вбивстві Хашоггі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Влада в Ер-Ріяді відхилили вимогу Анкари вислати затриманих за підозрою в причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Йдеться про підданих Саудівської Аравії, заявив в суботу, 27 жовтня, глава МЗС країни Адель аль-Джубейр в рамках конференції в Бахрейні, з посиланням на DW повідомляє УНН.
"Вони заарештовані в Саудівській Аравії, розслідування проходить в Саудівській Аравії, і кримінально-правове переслідування відносно них проходить в Саудівській Аравії", - підкреслив він.
Одночасно глава МЗС пообіцяв, що відповідальні за вбивство журналіста будуть покарані.
"Крім того, ми створимо механізми, які гарантують, що подібне не станеться знову", - додав аль-Джубейр.
Нагадаємо, раніше Саудівська Аравія дозволила Туреччині проводити слідчі дії у консульстві в Стамбулі у рамках розслідування зникнення журналіста.
Як повідомляв УНН, саудівський журналіст Джамаль Хашоггі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд.
2 жовтня стало відомо, що Хашоггі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.