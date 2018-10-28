Саудівська Аравія відмовилася вислати підозрюваних у вбивстві Хашоггі

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Влада в Ер-Ріяді відхилили вимогу Анкари вислати затриманих за підозрою в причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Йдеться про підданих Саудівської Аравії, заявив в суботу, 27 жовтня, глава МЗС країни Адель аль-Джубейр в рамках конференції в Бахрейні, з посиланням на DW повідомляє УНН.