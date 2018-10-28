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Саудівська Аравія відмовилася вислати підозрюваних у вбивстві Хашоггі

Саудівська Аравія відмовилася вислати підозрюваних у вбивстві Хашоггі

Київ • УНН

 • 7722 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Влада в Ер-Ріяді відхилили вимогу Анкари вислати затриманих за підозрою в причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Йдеться про підданих Саудівської Аравії, заявив в суботу, 27 жовтня, глава МЗС країни Адель аль-Джубейр в рамках конференції в Бахрейні, з посиланням на DW повідомляє УНН.

"Вони заарештовані в Саудівській Аравії, розслідування проходить в Саудівській Аравії, і кримінально-правове переслідування відносно них проходить в Саудівській Аравії", - підкреслив він.

Одночасно глава МЗС пообіцяв, що відповідальні за вбивство журналіста будуть покарані.

"Крім того, ми створимо механізми, які гарантують, що подібне не станеться знову", - додав аль-Джубейр.

Нагадаємо, раніше Саудівська Аравія дозволила Туреччині проводити слідчі дії у консульстві в Стамбулі у рамках розслідування зникнення журналіста.

Як повідомляв УНН, саудівський журналіст Джамаль Хашоггі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд.

2 жовтня стало відомо, що Хашоггі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

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