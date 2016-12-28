У Полтаві відбувся фестиваль з тхеквондо
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Нещодавно у Полтаві в СК “Спартак” відбувся передноворічний фестиваль вихованців Полтавської федерації тхеквондо, що тренуються в ДЮСШ № 4. Про це УНН-Центр повідомили у Полтавській міськраді.
“Рік видався дуже напруженим, але і дуже результативним. Разом ми розділяли хвилини щастя, раділи перемогам та засмучувались від поразок. Все це подарувало нам незабутні емоції в цьому році”, — сказав президент обласної федерації тхеквондо Юрій Шавиро.
Також він вручив посвідчення спортсменам, котрі виконали спортивні розряди. Посвідчення з нагрудним знаком Кандидата в майстри спорту України з тхеквондо (ВТФ) отримали Владислав Швидкий та Данило Луговець. Посвідчення про 1 спортивний розряд з тхеквондо (ВТФ) отримали Дмитро Кротин та Ростислав Старенький.
Кращі спортсмени, які вибороли найбільшу кількість нагород не лише у відкритих турнірах, а і у чемпіонатах України з тхеквондо, були нагороджені подяками, кубками та грошовими сертифікатами.
Грамотою від управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради був нагороджений тренер федерації Андрій Нечитайло.