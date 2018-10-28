У Польщі у торговому центрі обвалилася стеля, є постраждалі

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сім осіб отримали поранення в результаті обвалу підвісної стелі в одному з магазинів на другому поверсі торгового центру в Ряшеві (Жешув). Шестеро з них були доставлені до лікарні. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.