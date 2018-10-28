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У Польщі у торговому центрі обвалилася стеля, є постраждалі

У Польщі у торговому центрі обвалилася стеля, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сім осіб отримали поранення в результаті обвалу підвісної стелі в одному з магазинів на другому поверсі торгового центру в Ряшеві (Жешув). Шестеро з них були доставлені до лікарні. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.

Як зазначає видання, представниця прес-служби місцевої поліції Анна Клее повідомила, що небезпеки для життя потерпілих немає.

Інцидент трапився в неділю до полудня, клієнтів торгового центру евакуйовано.

Причини обвалу підвісної стелі поки невідомі.

Нагадаємо, в результаті обвалення торгового центру в мексиканському штаті Нуево-Леон загинуло не менше семи осіб.

Як повідомляв УНН, у Північній Суматрі, Індонезія, 20 людей загинули внаслідок обвалу початкової школи.

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