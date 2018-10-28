У Польщі у торговому центрі обвалилася стеля, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сім осіб отримали поранення в результаті обвалу підвісної стелі в одному з магазинів на другому поверсі торгового центру в Ряшеві (Жешув). Шестеро з них були доставлені до лікарні. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
Як зазначає видання, представниця прес-служби місцевої поліції Анна Клее повідомила, що небезпеки для життя потерпілих немає.
Інцидент трапився в неділю до полудня, клієнтів торгового центру евакуйовано.
Причини обвалу підвісної стелі поки невідомі.
Нагадаємо, в результаті обвалення торгового центру в мексиканському штаті Нуево-Леон загинуло не менше семи осіб.
Як повідомляв УНН, у Північній Суматрі, Індонезія, 20 людей загинули внаслідок обвалу початкової школи.