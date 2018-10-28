В Польше в торговом центре обвалился потолок, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Семь человек получили ранения в результате обвала подвесного потолка в одном из магазинов на втором этаже торгового центра в Ряшеве (Жешув). Шестеро из них были доставлены в больницу. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.
Как отмечает издание, представитель пресс-службы местной полиции Анна Клее сообщила, что опасности для жизни пострадавших нет.
Инцидент произошел в воскресенье до полудня, клиентов торгового центра эвакуировали.
Причины обвала подвесного потолка пока неизвестны.
Напомним, в результате обрушения торгового центра в мексиканском штате Нуэво-Леон погибли не менее семи человек.
Как сообщал УНН, в Северной Суматре, Индонезия, 20 человек погибли в результате обвала начальной школы.