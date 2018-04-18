У питанні щодо звільнення заручників прогресу немає - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У питанні звільнення заручників поки немає прогресу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.
“У питанні звільнення заручників поки що без прогресу: нам не підтверджують десятки наших громадян, не дають по ним інфо, натомість вперто вимагають віддати „беркутівців“ і інших, непричетних до дій мінських угод. Тому тут будемо продовжувати роботу для пошуку компромісу і зближення позиції — для результату”, — заявила Геращенко.
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Раніше Геращенко заявила, що Російська Федерація не виявляє жодного інтересу до своїх громадян, які утримуються в Україні.