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У Нідерландах 4 грудня відбудеться ключовий суд щодо стягнення боргу з Газпрому – Вітренко

У Нідерландах 4 грудня відбудеться ключовий суд щодо стягнення боргу з Газпрому – Вітренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Нідерландах 4 грудня відбудеться ключове засідання суду щодо стягнення боргу з російського ПАТ “Газпром”. Про це в ефірі “Радіо Свобода” повідомив виконавчий директор групи НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Ми продовжуємо роботу щодо стягнення грошей, у нас 4 грудня буде важливе ключове засідання суду в Нідерландах де ми арештували активів оцінкою принаймні більше 5 млрд доларів, а нагадаю, що вони нам винні 3 млрд доларів. 5,2 млрд доларів — це оцінка Газпрому і їхніх активів, які ми заарештували. Якщо ми виграємо в процесі цих слухань, а ми впевнені що ми виграємо, наступного року вже з березня ми зможемо почати стягувати грошима цей борг. Але нам потрібно демонструвати конструктив”, — зазначив Вітренко.

Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” готовий розглянути пропозицію щодо отримання 3 мільярдів доларів від російського ПАТ “Газпром” за рішенням Стокгольмського арбітражу через поставки газу.

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