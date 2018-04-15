У Кропивницькому в річці знайшли тіло учасника АТО
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. У неділю в річці Інгул у Кропивницькому знайшли тіло 28-річного учасника АТО, якого шукали більше 10 днів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Оксана Червоная, передає УНН.
“З 4 квітня Дениса Кравченка, спецпризначенця з третього полку спецпризначення, шукали. Побратими, поліція. Обстежили сотні підвалів, горищ, тепломереж та лісосмуг. Надії більше нема. Сьогодні тіло Дениса було знайдено в Інгулі”, — йдеться в дописі.
За її словами, знайдене тіло — без ознак насильницької смерті.
У ДСНС підтвердили, що 15 квітня дістали з річки Інгул у районі проспекту В.Винниченка тіло загиблого чоловіка, жителя Кропивницького 1990 року народження.
Обставини смерті чоловіка з’ясовують фахівці.
Як повідомляв УНН, у ставку в селі Водяне на Кіровоградщині знайшли тіло юнака.