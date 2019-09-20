У Київській області вантажний поїзд збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Невідомого чоловіка на смерть збив вантажний потяг на переїзді платформи поблизу села Кучаків Київської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
“За викликом на місце події прибула слідчо-оперативна група. Було констатовано смерть чоловіка, на вигляд якому 40-45 років. Особу загиблого встановити не вдалося, оскільки при собі не мав ані жодних документів, ані мобільного телефону”, — йдеться в повідомленні.
Також, поліція встановлює особу загиблого. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, неповнолітнього на смерть збив поїзд на Полтавщині.