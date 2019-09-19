Неповнолітнього на смерть збив поїзд на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Неповнолітнього хлопця на смерть збив поїзд на Полтавщині, затримка руху потяга становила дві години. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
"18 вересня 2019 року в селі Скороходове Чутівського району, поблизу залізничної станції "Скороходове", потягом №137 сполученням "Лисичанськ - Хмельницький", був смертельно травмований неповнолітній Ц. 2003 року народження, місцевий мешканець", - вказали в ОДА.
Обставини нещасного випадку з'ясовуються.
Затримка руху потягу становила дві години.
Нагадаємо, чоловіку відрізало ногу поїздом на Прикарпатті.