Несовершеннолетнего насмерть сбил поезд в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Несовершеннолетнего парня насмерть сбил поезд в Полтавской области, задержка движения поезда составила два часа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"18 сентября 2019 года в селе Скороходово Чутовского района, вблизи железнодорожной станции "Скороходово", поездом №137 сообщением "Лисичанск - Хмельницкий", был смертельно травмирован несовершеннолетний Ц. 2003 года рождения, местный житель", - указали в ОГА.
Обстоятельства несчастного случая выясняются.
Задержка движения поезда составляла два часа.
Напомним, мужчине отрезало ногу поездом на Прикарпатье.