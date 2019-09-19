Несовершеннолетнего насмерть сбил поезд в Полтавской области

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Несовершеннолетнего парня насмерть сбил поезд в Полтавской области, задержка движения поезда составила два часа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.