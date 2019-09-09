Чоловіку відрізало ногу поїздом на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Чоловік потрапив під поїзд на залізничному вокзалі в Івано-Франківській області, внаслідок чого йому перерізало ногу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту місцевої ОДА.
"7 вересня о 00:10 каретою ШМД до приймального покою Долинської ЦРЛ доставлено громадянина 1992 р.н., жителя міста Долина, який на залізничному вокзалі потрапив під поїзд, внаслідок чого йому відрізало ліву ногу", - вказали в управлінні.
Як зазначається, постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні Долинської ЦРЛ, стан його стабільний.
Нагадаємо, поїзд на смерть збив чоловіка під Полтавою.