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Чоловіку відрізало ногу поїздом на Прикарпатті

Чоловіку відрізало ногу поїздом на Прикарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Чоловік потрапив під поїзд на залізничному вокзалі в Івано-Франківській області, внаслідок чого йому перерізало ногу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту місцевої ОДА.

"7 вересня о 00:10 каретою ШМД до приймального покою Долинської ЦРЛ доставлено громадянина 1992 р.н., жителя міста Долина, який на залізничному вокзалі потрапив під поїзд, внаслідок чого йому відрізало ліву ногу", - вказали в управлінні.

Як зазначається, постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні Долинської ЦРЛ, стан його стабільний.

Нагадаємо, поїзд на смерть збив чоловіка під Полтавою.

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