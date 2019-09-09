Мужчине отрезало ногу поездом на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мужчина попал под поезд на железнодорожном вокзале в Ивано-Франковской области, в результате чего ему отрезало ногу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты местной ОГА.
"7 сентября в 00:10 каретой СМП в приемный покой Долинской ЦРБ доставлен гражданин 1992 г.р., житель города Долина, который на железнодорожном вокзале попал под поезд, в результате чего ему отрезало левую ногу", - указали в управлении.
Как отмечается, пострадавший находится в реанимационном отделении Долинской ЦРБ, состояние его стабильное.
Напомним, поезд насмерть сбил мужчину под Полтавой.