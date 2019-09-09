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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 82756 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114300 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106062 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112736 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120792 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148821 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149062 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Мужчине отрезало ногу поездом на Прикарпатье

Мужчине отрезало ногу поездом на Прикарпатье

Киев  •  УНН

 • 14975 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мужчина попал под поезд на железнодорожном вокзале в Ивано-Франковской области, в результате чего ему отрезало ногу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты местной ОГА.

"7 сентября в 00:10 каретой СМП в приемный покой Долинской ЦРБ доставлен гражданин 1992 г.р., житель города Долина, который на железнодорожном вокзале попал под поезд, в результате чего ему отрезало левую ногу", - указали в управлении.

Как отмечается, пострадавший находится в реанимационном отделении Долинской ЦРБ, состояние его стабильное.

Напомним, поезд насмерть сбил мужчину под Полтавой.

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