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У Києві "бабине літо" тривало чотири дні

У Києві "бабине літо" тривало чотири дні

Київ • УНН

 • 391063 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Цього року в Києві "бабине літо" почалося 6 жовтня і тривало чотири дні. Про це у Facebook повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.

Цитата

"Цьогорічний жовтень порадував киян "бабиним літом", яке тривало, починаючи з 6 числа, чотири дні", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними спостережень, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила +10,6°С, що вище за кліматичну норму на 2,0°С. Через це цьогорічний жовтень посів 13 місце у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Найтеплішим днем було 18 жовтня, коли максимальна температура сягнула + 22,1°С. Найхолоднішим стало 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до 0,5°С.

Нагадаємо

Цього року метеорологічна осінь у Києві настала 2 вересня – на два тижні раніше за кліматичну норму.

Українські Національні Новини

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