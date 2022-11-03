У Києві "бабине літо" тривало чотири дні

Цитата

"Цьогорічний жовтень порадував киян "бабиним літом", яке тривало, починаючи з 6 числа, чотири дні", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними спостережень, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила +10,6°С, що вище за кліматичну норму на 2,0°С. Через це цьогорічний жовтень посів 13 місце у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Найтеплішим днем було 18 жовтня, коли максимальна температура сягнула + 22,1°С. Найхолоднішим стало 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до 0,5°С.

Нагадаємо

Цього року метеорологічна осінь у Києві настала 2 вересня – на два тижні раніше за кліматичну норму.