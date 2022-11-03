В Киеве "бабье лето" длилось четыре дня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В этом году в Киеве "бабье лето" началось 6 октября и длилось четыре дня. Об этом в Facebook сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
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"Октябрь этого года порадовал киевлян "бабьим летом", которое длилось, начиная с 6 числа, четыре дня", – говорится в сообщении.
Детали
По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +10,6°С, что выше климатической нормы на 2,0°С. Из-за этого октябрь этого года занял 13 место в рейтинге самых теплых с 1881 года.
Самым теплым днем было 18 октября, когда максимальная температура достигла +22,1°С. Самым холодным стало 21 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до 0,5°С.
Напомним
В этом году метеорологическая осень в Киеве наступила 2 сентября – на две недели раньше климатической нормы.