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У "Дії" запустили опитування для держслужбовців, які отримують зарплати за підтримки США

У "Дії" запустили опитування для держслужбовців, які отримують зарплати за підтримки США

Київ • УНН

 • 25191 перегляди

У додатку "Дія" в Україні запустили опитування для державних службовців, які отримували зарплату у 2022-2023 роках за рахунок Прямої бюджетної підтримки (DBS) від США.

В застосунку "Дія" розпочалось опитування для держслужбовців, які протягом 2022–2023 років отримували заробітні плати шляхом прямої бюджетної підтримки США (Direct Budget Support — DBS). Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає УНН.

Деталі 

Опитування проводиться спільно з Мінфіном. У відомстві пояснюють, що це допоможе посилити контроль за обігом цих коштів та забезпечити вищий рівень прозорості. 

Також у міністерстві наголошують, що опитування в застосунку триватиме до 23 січня.

Опитування в Дії стали зручним способом комунікації між громадянами та державою. Ми провели в застосунку вже 18 опитувань, у яких українці проголосували в Дії понад 13,4 млн разів. Завдяки ним з’явилася можливість отримати швидкий і цінний фідбек від українців. Цього разу вперше запускаємо опитування для держслужбовців, яке дасть змогу проаналізувати, наскільки ефективна система виплати коштів для держслужбовців

- зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Понад 5 тис. авто перереєстрували у застосунку "Дія" - МВС 12.01.24, 10:35 • 55943 перегляди

У Мінцифри додали, що лише у 2022 році майже 150 тисяч держслужбовців отримали зарплати завдяки фінансовій підтримці проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). 80% цих коштів надійшли саме у вигляді DBS від Уряду США. 

Очікується, що опитування стане доповненням до багаторівневої системи моніторингу та аудиту, яку запровадили уряд України, Світовий банк та USAID.

А також дасть змогу забезпечити вищий рівень прозорості й підзвітності використання Урядом України коштів DBS та вдосконалити систему платежів з держбюджету. Окрім цього, опитування допоможе посилити контроль за обігом коштів аж до кінцевого отримувача.

Доповнення 

Взяти участь в опитуванні можуть держслужбовці, які отримують заробітну плату за рахунок DBS.

Щоб долучитися слід: оновити Дію, авторизуватися в застосунку, перейти у розділ Послуги, вибрати — Опитування. 

Федоров анонсував "єМалятко для бізнесу" у "Дії"09.01.24, 10:29 • 101171 перегляд

Нагадаємо

Уряд ухвалив постанову, що розширює повноваження Міністерства цифрової трансформації та Держспецзвʼязку. Відтепер Мінцифри відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг.

Крім того, Мінцифри відповідатиме за запровадження та функціонування еАкцизу та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія".

Володимир Омельченко

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