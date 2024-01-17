У "Дії" запустили опитування для держслужбовців, які отримують зарплати за підтримки США
Київ • УНН
У додатку "Дія" в Україні запустили опитування для державних службовців, які отримували зарплату у 2022-2023 роках за рахунок Прямої бюджетної підтримки (DBS) від США.
В застосунку "Дія" розпочалось опитування для держслужбовців, які протягом 2022–2023 років отримували заробітні плати шляхом прямої бюджетної підтримки США (Direct Budget Support — DBS). Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає УНН.
Деталі
Опитування проводиться спільно з Мінфіном. У відомстві пояснюють, що це допоможе посилити контроль за обігом цих коштів та забезпечити вищий рівень прозорості.
Також у міністерстві наголошують, що опитування в застосунку триватиме до 23 січня.
Опитування в Дії стали зручним способом комунікації між громадянами та державою. Ми провели в застосунку вже 18 опитувань, у яких українці проголосували в Дії понад 13,4 млн разів. Завдяки ним з’явилася можливість отримати швидкий і цінний фідбек від українців. Цього разу вперше запускаємо опитування для держслужбовців, яке дасть змогу проаналізувати, наскільки ефективна система виплати коштів для держслужбовців
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У Мінцифри додали, що лише у 2022 році майже 150 тисяч держслужбовців отримали зарплати завдяки фінансовій підтримці проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). 80% цих коштів надійшли саме у вигляді DBS від Уряду США.
Очікується, що опитування стане доповненням до багаторівневої системи моніторингу та аудиту, яку запровадили уряд України, Світовий банк та USAID.
А також дасть змогу забезпечити вищий рівень прозорості й підзвітності використання Урядом України коштів DBS та вдосконалити систему платежів з держбюджету. Окрім цього, опитування допоможе посилити контроль за обігом коштів аж до кінцевого отримувача.
Доповнення
Взяти участь в опитуванні можуть держслужбовці, які отримують заробітну плату за рахунок DBS.
Щоб долучитися слід: оновити Дію, авторизуватися в застосунку, перейти у розділ Послуги, вибрати — Опитування.
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Уряд ухвалив постанову, що розширює повноваження Міністерства цифрової трансформації та Держспецзвʼязку. Відтепер Мінцифри відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг.
Крім того, Мінцифри відповідатиме за запровадження та функціонування еАкцизу та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія".