В "Дії" запустили опрос для госслужащих, которые получают зарплаты при поддержке США

В приложении "Дія" начался опрос для госслужащих, которые в течение 2022-2023 годов получали заработные платы путем прямой бюджетной поддержки США (Direct Budget Support - DBS). Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает УНН.

Детали

Опрос проводится совместно с Минфином. В ведомстве объясняют, что это поможет усилить контроль за оборотом этих средств и обеспечить высокий уровень прозрачности.

Также в министерстве отмечают, что опрос в приложении продлится до 23 января.

Опросы в Дії стали удобным способом коммуникации между гражданами и государством. Мы провели в приложении уже 18 опросов, в которых украинцы проголосовали в Дії более 13,4 млн раз. Благодаря им появилась возможность получить быстрый и ценный фидбек от украинцев. На этот раз впервые запускаем опрос для госслужащих, который позволит проанализировать, насколько эффективна система выплаты средств для госслужащих - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В Минцифры добавили, что только в 2022 году почти 150 тысяч госслужащих получили зарплаты благодаря финансовой поддержке проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). 80% этих средств поступили именно в виде DBS от Правительства США.

Ожидается, что опрос станет дополнением к многоуровневой системе мониторинга и аудита, которую ввели правительство Украины, Всемирный банк и USAID.

А также позволит обеспечить более высокий уровень прозрачности и подотчетности использования Правительством Украины средств DBS и усовершенствовать систему платежей из госбюджета. Кроме этого, опрос поможет усилить контроль за оборотом средств вплоть до конечного получателя.

Дополнение

Принять участие в опросе могут госслужащие, которые получают заработную плату за счет DBS.

Чтобы присоединиться следует: обновить Действие, авторизоваться в приложении, перейти в раздел Услуги, выбрать - Опрос.

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Напомним,

Правительство приняло постановление, расширяющее полномочия Министерства цифровой трансформациии Госспецсвязи. Отныне Минцифры будет отвечать за формирование госполитики в сфере облачных услуг.

Кроме того, Минцифры будет отвечать за внедрение и функционирование еАкциза и запуск и работу образовательного приложения "Мрия".