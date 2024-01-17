В "Дії" запустили опрос для госслужащих, которые получают зарплаты при поддержке США

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Количество украинцев, которые стремятся получить российские паспорта на временно оккупированных территориях, упало до нуля, сообщил Андрей Юсов из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он подчеркнул, что людей заставляют получать российские паспорта, но не тысячами, как планировала Россия.

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о сделках с одеждой для военных на 1 миллиард гривен, для избрания ему меры пресечения.

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Как сообщается, ракета была сбита воздушным командованием "Восток".

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