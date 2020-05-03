У Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжують гасити осередки пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на 7:00 неділі пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення і на Житомирщині локалізовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДСНС.
У Київській області станом на 7 год. 3 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 173 чоловіки та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС 113 чоловік особового складу та 29 одиниць техніки.
У Житомирській області станом на 7 год. 3 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 327 чоловік та 62 одиниці техніки, з них від ДСНС 64 чоловіки особового складу та 22 одиниці техніки.
Нагадаємо, через теплу зиму кількість природних пожеж в Україні збільшилась на 25%.