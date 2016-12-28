У Бразилії працівник поліції поранила жінку через невдоволення гучною вечіркою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Слідчий бразильської поліції відкрила стрілянину по гостям новорічного корпоративу, організованого в місті Курітіба на півдні країні. Як повідомив у вівторок інтернет-портал UOL, в результаті інциденту одна з присутніх на святі офіціанток отримала важке поранення в голову, передає УНН.
Постраждала 50-річна Розарію Міранда да Сілва знаходиться в лікарні, де лікарі бедуть боротьбу за її життя. За даними правоохоронних органів, дії співробітниці поліції пояснюються її невдоволенням гучною вечіркою.
“Вона живе в будинку, розташованому поруч з місцем проведення корпоративу. Згідно з її свідченнями, вечірка почалася близько 19:00 години. Близько опівночі або годині ночі шум тривав. Тому вона спочатку кинула кілька петард, щоб гості свята вели себе спокійніше”, — заявив слідчий Фабіу Амаро, який веде справу.
Коли ця тактика не дала результатів, жінка зробила декілька пострілів із своєї зброї і, за її словами, випадково потрапила в голову офіціантці. Ім’я співробітниці поліції, що влаштували стрілянину, не повідомляється. На наступний день після інциденту вона прийшла з повинною. Під час процесу, відкритого за статтею “замах на вбивство”, жінка буде перебувати на волі.