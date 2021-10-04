У Білорусі за коментарі про загибель ІТшника і співробітника КДБ затримали 116 осіб

Деталі

З 29 вересня по 1 жовтня в різних містах Білорусі пройшли масові затримання людей, що залишали коментарі в інтернеті з приводу загибелі в мінській квартирі Андрія Зельцера і співробітника КДБ. За даними МВС, за добу відомство встановило понад 200 осіб, які залишили образливі коментарі, повідомляє "Вясна".

За даними, які вдалося зібрати правозахисникам на 4 жовтня, було затримано понад 110 осіб, проте цифра постійно уточнюється. Стосовно затриманих порушено кримінальні справи за ст. 369 Кримінального кодексу (Образа представника влади) і за ст. 130 Кримінального кодексу (Розпалювання соціальної ворожнечі). Більшість затриманих не вийшло на свободу через 72 години після затримання, родичі частини з них до цих пір не знають місцезнаходження своїх близьких.

Додамо

28 вересня в КДБ повідомили, що в Мінську під час рейду був смертельно поранений співробітник відомства. Силовики у відповідь відкрили вогонь і застрелили мешканця квартири. Пізніше стало відомо, що в квартирі знаходився Андрій Зельцер, співробітник американської EPAM Systems.

Пізніше через матеріал про Зельцера в країні заблокували сайт "Комсомольської правди в Білорусі": в ньому одна з його однокласниць добре про нього говорила.

Автором цієї замітки є журналіст Геннадій Можейко, якого затримали і помістили в ізолятор на Окрестіна в Мінську. Він також проходить підозрюваним за статтями про розпалювання ненависті (стаття 130 КК) і образі представника влади (стаття 369).