У Берліні запалили найбільший в Європі ханукальний світильник
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Біля Бранденбурзьких воріт у Берліні запалили найбільший в Європі ханукальний світильник - ханукія. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
У неділю, 22 грудня, в церемонії запалювання першої свічки єврейського свята Ханука взяла участь 98-річна Марґот Фрідлендер, яка пережила Голокост, а також голова Центральної ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер і юнак з єврейської громади Берліна. На церемонії були присутні також міністр юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт, мер Берліна Міхаель Мюллер, а також католицький архієпископ Берліна Хайнер Кох і колишній євангелічний єпископ Маркус Дреґе.
У своєму виступі рабин Єгуда Тайхталь, що представляє рух Хабад, згадав про звільнення концтабору "Освенцім". За його словами, сьогодні можна спостерігати, як "антисемітизм знову підіймає свою потворну голову". "Але ми не поступимося цьому", - додав рабин.
Щодня до 30 грудня ввечері на світильнику буде запалюватися нова свічка, всього вісім. Дев'ята свічка посередині використовується для того, щоб від неї запалювати інші свічки. На додаток до світильника біля Бранденбурзьких воріт у німецькій столиці запалені ще 21 ханукальний світильник.
Нагадаємо, МЗС повідомило про підсумки першого офіційного візита Пристайка до Берліна.