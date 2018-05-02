Квітень у Києві став найтеплішим за всю історію спостережень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Квітень цього року в столиці став найтеплішим з 1881 року, за місяць кліматологи зафіксували п'ять температурних рекордів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
“Він (квітень — ред.) аж на 4,4°С був теплішим за кліматичну норму. За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського, його середня температура у Києві склала +13,1°С. Таким чином він став найтеплішим у столиці з 1881 року”, — сказано у повідомленні.
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У середині та наприкінці місяця була літня погода, під час якої було зафіксовано 5 температурних рекордів. Найтепліше було 29 квітня, коли максимальна температура після полудня досягла +26,8 градуса, а найхолодніше — 3 квітня, коли мінімальна температура опустилась до +1,2 градуса.
Опадів у столиці випало 8 мм, що становить лише 16% кліматичної норми. Квітень став шостим серед найсухіших у Києві з 1891 року.
Як повідомляв УНН, 11 квітня в Києві був зафіксований перший температурний рекорд цьогорічного квітня.