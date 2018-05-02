Апрель в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений

"Он (апрель - ред.) аж на 4,4°С был теплее климатической нормы. По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура в Киеве составила + 13,1°С. Таким образом, он стал самым теплым в столице с 1881 года", - сказано в сообщении.

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В середине и в конце месяца была летняя погода, при которой было зафиксировано 5 температурных рекордов. Теплее всего было 29 апреля, когда максимальная температура после полудня достигла +26,8 градуса, а холоднее всего - 3 апреля, когда минимальная температура опустилась до +1,2 градуса.

Осадков в столице выпало 8 мм, что составляет лишь 16% климатической нормы. Апрель стал шестым среди сухих в Киеве с 1891 года.

Как сообщал УНН, 11 апреля в Киеве был зафиксирован первый температурный рекорд нынешнего апреля.