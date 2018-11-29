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Трьох госпіталізованих українських моряків виписали з лікарні

Трьох госпіталізованих українських моряків виписали з лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Троє військовослужбовців ВМС України, госпіталізованих після затримання в Керченській протоці за, були виписаны з лікарні окупованої Керчі. Про це повідомили ТАСС в медустанові, передає УНН.

"Їх вже немає, виписали", - сказав співрозмовник.

Як раніше інформував УНН, 27 листопада в анексованому Криму "суд" взяв під варту 12 українських моряків. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. Згодом під арешт відправили ще трьох військових. 28 листопада обрали запобіжний захід ще 9 українців. Отже, всіх 24 захоплених моряків залишили під вартою до 25 січня.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 осіб отримали поранення.

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