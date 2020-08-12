Трамп розкритикував обрану Байденом кандидатуру віце-президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп висловив здивування з приводу того, що демократи обрали сенатора Камалу Харріс в якості кандидата у віце-президенти країни. Про це американський лідер повідомив під час пресконференції, відеозапис якої опубліковано у Twitter Білого дому, інформує УНН.
Трамп зазначив, що Харріс “дуже слабо” виступила на праймеріз демократів, у неї було близько 2%. “Я був здивований, що він (Джо Байден) обрав її”, — сказав президент.
Американський лідер також додав, що Харріс була “дуже нешаноблива” до Джо Байдена. “Під час дебатів демократів вона говорила жахливі речі про сонного Джо. І я думав, що він її не вибере”, — зазначив він.
Говорячи про погляди Харріс, Трамп вказав, що вона виступає за підвищення податків, соціальну медицину і скорочення армії, а також за скасування фрекінгу — ключової технології видобутку сланцевої нафти.
Раніше Байден оголосив, що вибрав сенатора від штату Каліфорнія Камалу Харріс кандидатом у віце-президенти США. Він нагадав, що вона, будучи генпрокурором Каліфорнії, тісно співпрацювала з його покійним сином Бо Байденом, який займав посаду генпрокурора штату Делавер. Він також назвав Харріс людиною, який допоможе йому обійти в президентських перегонах Дональда Трампа.
Якщо кандидатуру Харріс затвердять на з’їзді Демократичної партії, вона стане першою темношкірою жінкою на цій посаді.