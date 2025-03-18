Трамп "надихнув" Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на НУО та медіа

Ініціатива президента США Дональда Трампа зі згортання фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) надихнула низку європейських лідерів здійснити аналогічний наступ на неурядові організації в своїх країнах. Йдеться передусім про прем’єр-міністрів Угорщини та Словаччини, а також президента Сербії, повідомляють УНН з посиланням на DW.

Наприкінці лютого угорський лідер Віктор Орбан заявив, що має намір до Великодня позбавити свою країну "псевдоцивільних громадських організацій, які обслуговують іноземні інтереси".

В цій заяві нема чогось нового, оскільки уряди Угорщини, Сербії та Словаччини вже тривалий час ведуть наступ на опозицію та неурядові структури в своїх країнах. Однак від початку року влада цих країн активізувала свої зусилля, ймовірно, беручи приклад з Трампа, особливо у тому, як він тисне на USAID.

Після того, як американський лідер знову став президентом, а США заморозили програми закордонної допомоги, "Орбан, імовірно, відчув, що тепер усі зовнішні бар'єри усунуто".

Прем’єр Угорщини протягом довгого часу звинувачував угорські неурядові організації в тому, що вони діють в інтересах іноземних держав. Він намагався з'ясувати, звідки вони отримують фінансування і чим займаються.

До аналогічної тактики вдалися також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич.

Деталі

Під основним ударом опинилися неурядові організації та медіа. У 2023 році угорський парламент ухвалив пакет заходів, метою яких є обмеження "іноземного впливу". Ці нововвдення стосуються як НУО, так і політичних партій.

Раніше словацький прем'єр Фіцо заявив про таємні операції з України та Грузії, під час яких неурядові організації та ЗМІ нібито використали для спроб організувати державний переворот.

Фіцо захотів скласти докладний список усіх державних коштів, що виділяються НУО.

В свою чергу у Сербії поліція наприкінці лютого провела обшуки в офісах кількох НУО, оголосивши їм про підозру в нецільовому використанні коштів і відмиванні грошей. Одна з організацій, яка займається вивченням загроз для демократії, назвала рейди правоохоронців "безглуздою демонстрацією м'язів авторитарним режимом".

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Більшість організацій, які стали об'єктом уваги сербської влади, отримували фінансування з Вашингтона. Белград підтвердив, що попросив владу США повідомити подробиці. З аналогічним проханням звернувся до віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса прем'єр Словаччини.

Подібні дії з боку влади провокують масштабні антиурядові протести, зокрема з боку студентів. Минулої суботи у Белграді на протести, за даними правоохоронців вийшли понад сто тисяч людей.

Лютневі протести проти політики Фіцо зібрали по всій Словаччині теж близько 100 тисяч осіб. Втім, попри такі масштаби, протестний рух є слабо організованим.

Маючи приклад в особі президента Трампа, уряди Угорщини, Словаччини та Сербії відчувають підтримку і продовжують свої дії проти НУО, медіа та політичних партій. Наразі їхні дії мають тенденцію до посилення.

Доповнення

Сполучені Штати офіційно скасували понад 83% програм USAID після шести тижнів аналізу. Вони витрачали мільярди доларів на цілі, які не відповідають інтересам США, заявив держсекретар Марко Рубіо.

Співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), які залишилися після хвилі звільнень, було наказано знищити секретні документи, які зберігаються у сейфах та відділі кадрів в головному офісі.