Трамп "вдохновил" Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на НПО и медиа

Инициатива президента США Дональда Трампа по сворачиванию финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) вдохновила ряд европейских лидеров осуществить аналогичное наступление на неправительственные организации в своих странах. Речь идет прежде всего о премьер-министрах Венгрии и Словакии, а также президенте Сербии, сообщают УНН со ссылкой на DW.

В конце февраля венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что намерен до Пасхи лишить свою страну "псевдогражданских общественных организаций, обслуживающих иностранные интересы".

В этом заявлении нет ничего нового, поскольку правительства Венгрии, Сербии и Словакии уже долгое время ведут наступление на оппозицию и неправительственные структуры в своих странах. Однако с начала года власти этих стран активизировали свои усилия, вероятно, беря пример с Трампа, особенно в том, как он давит на USAID.

После того, как американский лидер снова стал президентом, а США заморозили программы зарубежной помощи, "Орбан, вероятно, почувствовал, что теперь все внешние барьеры устранены".

Премьер Венгрии в течение долгого времени обвинял венгерские неправительственные организации в том, что они действуют в интересах иностранных государств. Он пытался выяснить, откуда они получают финансирование и чем занимаются.

К аналогичной тактике прибегли также премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич.

Детали

Под основным ударом оказались неправительственные организации и медиа. В 2023 году венгерский парламент принял пакет мер, целью которых является ограничение "иностранного влияния". Эти нововведения касаются как НПО, так и политических партий.

Ранее словацкий премьер Фицо заявил о тайных операциях из Украины и Грузии, во время которых неправительственные организации и СМИ якобы использовали для попыток организовать государственный переворот.

Фицо захотел составить подробный список всех государственных средств, выделяемых НПО.

В свою очередь в Сербии полиция в конце февраля провела обыски в офисах нескольких НПО, объявив им о подозрении в нецелевом использовании средств и отмывании денег. Одна из организаций, которая занимается изучением угроз для демократии, назвала рейды правоохранителей "бессмысленной демонстрацией мускулов авторитарным режимом".

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

Большинство организаций, которые стали объектом внимания сербской власти, получали финансирование из Вашингтона. Белград подтвердил, что попросил власти США сообщить подробности. С аналогичной просьбой обратился к вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Венса премьер Словакии.

Подобные действия со стороны власти провоцируют масштабные антиправительственные протесты, в частности со стороны студентов. В минувшую субботу в Белграде на протесты, по данным правоохранителей, вышли более ста тысяч человек.

Февральские протесты против политики Фицо собрали по всей Словакии тоже около 100 тысяч человек. Впрочем, несмотря на такие масштабы, протестное движение является слабо организованным.

Имея пример в лице президента Трампа, правительства Венгрии, Словакии и Сербии чувствуют поддержку и продолжают свои действия против НПО, медиа и политических партий. Сейчас их действия имеют тенденцию к усилению.

Дополнение

Соединенные Штаты официально отменили более 83% программ USAID после шести недель анализа. Они тратили миллиарды долларов на цели, которые не соответствуют интересам США, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID), которые остались после волны увольнений, было приказано уничтожить секретные документы, хранящиеся в сейфах и отделе кадров в головном офисе.