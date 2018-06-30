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Трамп анонсував другий етап зниження корпоративних податків в США

Трамп анонсував другий етап зниження корпоративних податків в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про те, що він очікує: в жовтні або “може, трохи раніше” американська влада представить проект другого етапу зниження корпоративних податків в країні. Про це політик заявив в інтерв’ю телеканалу Fox Business Network, інформує УНН.

“Одна з речей, про які ми розмірковуємо (зараз), — це необхідність довести (корпоративний податок) з 21% до 20%”, — сказав Трамп, підкресливши, що таким чином влада зможе запропонувати більш низькі податкові ставки для середнього класу. “Ми будемо проводити другий етап (зниження корпоративних податків в США)”, — запевнив також американський лідер, додавши, що проект реформи, “ймовірно”, буде представлений в жовтні або, “може бути, трохи раніше”.

Закон про всеосяжну податкову реформу США Трамп підписав в грудні минулого року. Зміни стали одними з наймасштабніших в історії країни, насамперед подібна реформа була однією з ключових передвиборних обіцянок Трампа. Закон передбачав полегшення податкового тягаря для різного роду платників податків, проте в першу чергу — для бізнесу, корпорацій і підприємств.

Зокрема, він передбачав радикальне зниження податку на прибуток юридичних осіб з 35 до 21%, а також знижував податок на кошти, які повертаються в країну від діяльності юросіб за кордоном: до 15,5% — для готівкових коштів, а для безготівкових — до 8% замість колишніх 35%.

Крім того, документ передбачав зниження податків і для семи груп фізичних осіб в США (в тому числі для молоді та молодих сімей). Також документ звільнив ряд платників податків від так званого мінімального альтернативного податку (він являє собою окрему систему оподаткування доходів фізичних осіб в Сполучених Штатах, яка діє паралельно зі звичайним прибутковим податком).

.@realDonaldTrump: "We'll be doing a phase two. We'll be doing it probably in October, maybe a little sooner than that...One thing we're thinking about is bringing the 21% down to 20." pic.twitter.com/oQbFewN2RF

— FOX Business (@FoxBusiness) 29 червня 2018 р.

Як повідомляв УНН, президент Мексики обговорив з прем’єром Канади хід переговорів по NAFTA.

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