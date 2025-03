Трамп анонсував другий етап зниження корпоративних податків в США

“Одна з речей, про які ми розмірковуємо (зараз), — це необхідність довести (корпоративний податок) з 21% до 20%”, — сказав Трамп, підкресливши, що таким чином влада зможе запропонувати більш низькі податкові ставки для середнього класу. “Ми будемо проводити другий етап (зниження корпоративних податків в США)”, — запевнив також американський лідер, додавши, що проект реформи, “ймовірно”, буде представлений в жовтні або, “може бути, трохи раніше”.

Закон про всеосяжну податкову реформу США Трамп підписав в грудні минулого року. Зміни стали одними з наймасштабніших в історії країни, насамперед подібна реформа була однією з ключових передвиборних обіцянок Трампа. Закон передбачав полегшення податкового тягаря для різного роду платників податків, проте в першу чергу — для бізнесу, корпорацій і підприємств.

Зокрема, він передбачав радикальне зниження податку на прибуток юридичних осіб з 35 до 21%, а також знижував податок на кошти, які повертаються в країну від діяльності юросіб за кордоном: до 15,5% — для готівкових коштів, а для безготівкових — до 8% замість колишніх 35%.

Крім того, документ передбачав зниження податків і для семи груп фізичних осіб в США (в тому числі для молоді та молодих сімей). Також документ звільнив ряд платників податків від так званого мінімального альтернативного податку (він являє собою окрему систему оподаткування доходів фізичних осіб в Сполучених Штатах, яка діє паралельно зі звичайним прибутковим податком).

