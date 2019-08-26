Торгова війна США і Китаю: Трамп заявив про можливість угоди між країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп не виключив угоду його країни з Китаєм після ескалації торгового протистояння між державами, передає УНН з посиланням на Reuters.
"У понеділок США і Китай спробували послабити напруженість в торговельній війні, Пекін закликав до спокою, а президент США Дональд Трамп прогнозував угоду після падіння ринків у відповідь на нові тарифи обох країн", - йдеться в повідомленні.
Трамп, виступаючи на полях саміту G7 у Франції, сказав, що китайські офіційні особи зв'язалися з американськими торговими партнерами за одну ніч і запропонували повернутися за стіл переговорів.
Як пише видання, заступник прем'єра Держради КНР Лю Хе, який веде переговори з Вашингтоном, заявив в понеділок, що Китай готовий врегулювати торговельну суперечку шляхом "спокійних" переговорів і рішуче виступає проти ескалації конфлікту.
Нагадаємо, минулої п'ятниці Трамп оголосив про підвищення тарифів і заявив, що наказує американським компаніям припинити співпрацю з Китаєм. Пізніше він сказав, що загрожує використовувати надзвичайні повноваження відповідно до закону 1977, який націлений на шахрайські режими, терористів і торговців наркотиками.
Це сталося після того, як Пекін оголосив про підвищення тарифів на американський імпорт в розмірі 75 мільярдів доларів США у відповідь на більш раннє збільшення з боку США.
Після цього біржові індекси США за підсумками торгів показали зниження на 2,5% -3%.
А торги на найбільшій в Азії Токійській фондовій біржі відкрилися в понеділок потужним падінням.