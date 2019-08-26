Торговая война США и Китая: Трамп заявил возможности сделки между странами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп не исключил сделку его страны с Китаем после эскалации торгового противостояния между государствами, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В понедельник США и Китай попытались ослабить напряженность в торговой войне, Пекин призвал к спокойствию, а президент США Дональд Трамп прогнозировал сделку после падения рынков в ответ на новые тарифы обеих стран", - говорится в сообщении.
Трамп, выступая на полях саммита G7 во Франции, сказал, что китайские официальные лица связались с американскими торговыми партнерами за одну ночь и предложили вернуться за стол переговоров.
Как пишет издание, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ, ведущий переговоры с Вашингтоном, заявил в понедельник, что Китай готов урегулировать торговый спор путем "спокойных" переговоров и решительно выступает против эскалации конфликта.
Напомним, в прошлую пятницу Трамп объявил о повышении тарифов и заявил, что приказывает американским компаниям прекратить сотрудничество с Китаем. Позже он сказал, что угрожает использовать чрезвычайные полномочия в соответствии с законом 1977 года, который нацелен на мошеннические режимы, террористов и торговцев наркотиками.
Это произошло после того, как Пекин объявил о повышении тарифов на американский импорт в размере 75 миллиардов долларов США в ответ на более раннее увеличение со стороны США.
После этого биржевые индексы США по итогам торгов показали снижение на 2,5%-3%.
А торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись в понедельник мощным падением.