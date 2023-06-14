Тепер перереєструвати авто можна буде всього за 25 хвилин без експертного дослідження - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Заступник очільника МВС Богдан Драп’ятий заявив, що відтепер процедура перереєстрації автомобіля стане ще зручнішою та доступнішою. Адже тепер для купівлі або продажу вживаного авто проведення експертного дослідження не є обов’язковим. Про це йдеться на сторінці у Telegram МВС України, пише УНН.
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"Уряд України ухвалив постанову, яка визначає, що під час перереєстрації транспортного засобу (вживаного) проведення експертного дослідження не є обов’язковим, за винятком ввезення вживаних автомобілів з-закордону вперше" - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, для купівлі-продажу автомобіля буде потрібно: записатися в електронну чергу на конкретно визначену дату й час та отримати послугу. На це може піти близько 25 хв, зазначають в МВС.
Також Драп’ятий зазначив, що за бажанням продавця або покупця можна провести експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів до нього.
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