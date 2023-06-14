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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Теперь перерегистрировать авто можно будет всего за 25 минут без экспертного исследования - МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Заместитель главы МВД Богдан Драпятый заявил, что отныне процедура перерегистрации автомобиля станет еще более удобной и доступной. Ведь теперь для покупки или продажи подержанного авто проведение экспертного исследования не является обязательным. Об этом говорится на странице в Telegram МВД Украины, пишет УНН.

Теперь перерегистрировать авто можно будет всего за 25 минут без экспертного исследования - МВД

Цитата

"Правительство Украины приняло постановление, которое определяет, что при перерегистрации транспортного средства (бывшего в употреблении) проведение экспертного исследования не является обязательным, за исключением ввоза бывших в употреблении автомобилей из-за границы впервые", - говорится в сообщении.

Детали

Так, для купли-продажи автомобиля потребуется: записаться в электронную очередь на конкретно определенную дату и время, и получить услугу. На это может уйти около 25 мин, отмечают в МВД.

Также Драпятый отметил, что по желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему.

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