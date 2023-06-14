Теперь перерегистрировать авто можно будет всего за 25 минут без экспертного исследования - МВД

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"Правительство Украины приняло постановление, которое определяет, что при перерегистрации транспортного средства (бывшего в употреблении) проведение экспертного исследования не является обязательным, за исключением ввоза бывших в употреблении автомобилей из-за границы впервые", - говорится в сообщении.

Детали

Так, для купли-продажи автомобиля потребуется: записаться в электронную очередь на конкретно определенную дату и время, и получить услугу. На это может уйти около 25 мин, отмечают в МВД.

Также Драпятый отметил, что по желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему.

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